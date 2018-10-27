Tranmere Rovers - Crawley Town maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig maçında Tranmere Rovers ile Crawley Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 24 puanlı Tranmere Rovers 7. sırada bulunuyor, Crawley Town 23 puana sahip ve 9. sırada. Tranmere Rovers, son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Crawley Town son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Tranmere Rovers galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Crawley Town galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Tranmere Rovers son haftadaki Crawley Town müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Crawley Town, Tranmere Rovers karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tranmere Rovers, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Crawley Town, dış sahada 2 galibiyet, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crawley Town 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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