Tranmere Rovers - Crewe Alexandra karşılaşma önü

İngiltere EFL Trophy Kuzey Grup D heyecanı devam ediyor. Tranmere Rovers, 04 Eylül 2018 Salı günü Crewe Alexandra takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Tranmere Rovers son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Crewe Alexandra, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Tranmere Rovers kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Crewe Alexandra kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Tranmere Rovers son hafta oynanan Crewe Alexandra maçında 1-0 kazandı.

Crewe Alexandra ise Tranmere Rovers maçında 1-0 yenildi.

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