Tranmere Rovers - Exeter City maç önü

İngiltere 2.Lig maçında Tranmere Rovers ile Exeter City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Tranmere Rovers 27 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Exeter City 29 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Tranmere Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Exeter City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 334. İddaa'da Tranmere Rovers kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Exeter City kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Tranmere Rovers son haftadaki Stevenage müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Exeter City, Luton Town karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tranmere Rovers, 10 gol attı ve 3 gol yedi.

Exeter City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Exeter City, 10 gol atarken 6 gol yedi.

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