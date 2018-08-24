Tranmere Rovers - Port Vale rakamlar

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Tranmere Rovers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Port Vale takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Tranmere Rovers 5 puanla 14. sırada, Port Vale 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tranmere Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Port Vale son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tranmere Rovers kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Port Vale sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Tranmere Rovers son haftadaki Port Vale müsabasında 0-1 yenildi.

Port Vale, Tranmere Rovers karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Tranmere Rovers, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Port Vale, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Port Vale, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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