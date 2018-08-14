Tranmere Rovers - Walsall rakamlar

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Tranmere Rovers ile Walsall, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Tranmere Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Walsall son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Tranmere Rovers kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Walsall kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Tranmere Rovers son hafta oynanan Walsall maçında 2-2 berabere kaldı.

Walsall ise Tranmere Rovers karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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