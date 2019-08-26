Transanatolia'da ilk gün raporu

Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuların 84 araçla mücadele ettiği yarışın ilk gününün Bolu'dan Haymana'ya uzanan ve 3 özel etaptan oluşan 365,67 kilometrelik parkurla başladığını hatırlattı.

Büyükpınar, yarışın yüksek hava sıcaklığında gerçekleştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yarışta motosiklet kategorisinde İtalyan Maurizio Gerini üç etapta da önde gelerek yarışta en iyi zamanı yaptı. Gerini'nin arkasından ikinci sırayı Nicola Quinto aldı. İtalyan Marco Borsi geriden gelerek üçüncü sıraya yerleşti. Said Yusuf Çakır ise yedinci olarak Türk yarışçılar arasında en iyi dereceyi yaptı.

Yarışın SSV kategorisinde ise Tsanko Tsankov ve Zornitsa Todorava'dan oluşan Bulgar ekibi yarışı birinci tamamladı. İkinci sırada ise Yves Tartarin ve Cedric Duple'den oluşan Fransız ekibi yer aldı. Türk ekibinden Necati Şahin ve Armağan Şahin Altun da yarışı üçüncü tamamladı. UTV kategorisinde yarışan Çağdaş Çağlar ve Ertuğrul Danişment ikilisinden oluşan Türk takımının aracı 10 kilometrede yaşadığı fren arızası nedeniyle yarışın ilk gününü tamamlayamadı."

OTOMOBİL KATEGORİSİNDE TÜRK TAKIMLAR EN İYİ DERECELERİ ALDI

Otomobil kategorisinde, Mitsubishi L200 ile yarışan Batuhan Korkut ve İlayda Hancı Korkut'un birinci sırada bitiş çizgisini gördüğünü aktaran Büyükpınar, Mitsubishi Pajero ile yarışan Benan Engin ve Uğur Tepe'nin ise ikinci sırayı aldığını, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Tolga Yılmaz ve Ebru Demirbay Erişti'nin yarışı üçüncü sırada tamamladığını bildirdi.

Büyükpınar, Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni'nin kamyon kategorisinde yarışı birinci tamamladığını aktararak, yarış esnasında İtalyan Antonio Cabini'nin parkurdan çıkarak çamura saplandığını, diğer yarışçılardan İtalyan Giulio Verzaletti ise gecikme cezasını göze alarak rakibinin yardımına gittiğini, iki yarışçının da yarışı ceza alarak tamamladığını belirtti.