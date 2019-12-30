Ocak 2020 Transfer dönemi merak ediliyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen transfer sezonu için heyecan başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 transfer sezonu başlangıç tarihini ve transfer sezonunun bitiş tarihini açıkladı. İşte haberin detayları...

OCAK 2020 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.

Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı ve 2 Eylül tarihinde bitti.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.