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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin açıklamış olduğu karara göre 26 Haziran'da başlayan yaz tranfer döneminin bitiş tarihi de belli oldu. Söz konusu tarihten itibaren transfer çalışmalarına başlayan takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?