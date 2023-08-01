Transfer dönemi ne zaman sona eriyor? TFF açıkladı: Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi...
Türkiye'de futbolseverler tarafından merak edilen ve sıkça sorlan sorulan sorunlardan bir tanesi de halihazırda devam eden transfer sezonunun ne zaman biteceği oldu. Takımlarına kaliteli isimler ekleyerek kadrolarını geliştirmeye çalışan takımlar, yoğun bir çalışma temposundalar. Bu gelişmeleri yakından takip eden taraftarlar, takımlarına yapılan transferleri merakla araştırıyorlar. İşte TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin açıklamış olduğu karara göre 26 Haziran'da başlayan yaz tranfer döneminin bitiş tarihi de belli oldu. Söz konusu tarihten itibaren transfer çalışmalarına başlayan takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2023-2024 yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararına göre 11 Ocak 2024'de başlayıp 9 Şubat 2024'de sona erecek.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.