Transfer dönemi ne zaman sona eriyor? Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi ne zaman?

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu karara göre 26 Haziran'da başlayan yaz tranfer döneminin de bitiş tarihi belli oldu. Bu karar ile beraber transfer çalışmalarına başlayan takımlar büyük bir heyecanla kadrolarını güçlendirme yolunda çalışmaya başladılar.