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        Haberler Gündem Transfer dönemi ne zaman sona eriyor? Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi ne zaman ?

        Transfer dönemi ne zaman sona eriyor? Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi ne zaman?

        Türkiyede futbolseverler tarafından merak edilen ve sıkça sorlan sorulan sorunlardan bir tanesi de transfer sezonu ne zaman bitiyor Süper Lig transfer dönemi ne zaman sona eriyor 2023- 2024 sezonu birinci transfer döneminin ne zaman sona erdiği futbolseverler tarafından büyük bit merak konusu. Takımlarına kaliteli isimler ekleyerek kadrolarını geliştirmeye çalışan takımlar transfer döneminin devam etmesi ile beraber yoğun bir çalışma temposundalar Bu gelişmeleri de yakından takip eden taraftarlar takımlarına yapılacak olan transferleri merakla bekliyorlar. Tarihin ilerlemesi ile beraber akıllara takılan sorulardan bir tanesi de transfer döneminin ne zaman sonra ereceği oldu. İşte TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 11:30
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu karara göre 26 Haziran'da başlayan yaz tranfer döneminin de bitiş tarihi belli oldu. Bu karar ile beraber transfer çalışmalarına başlayan takımlar büyük bir heyecanla kadrolarını güçlendirme yolunda çalışmaya başladılar.

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        YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        2023- 2024 Yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

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        ARA TRNASFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

        Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararına göre 11 Ocak 2024'de başlayıp 9 Şubat 2024'de sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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