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Transfer haberleri | Hakan Çalhanoğlu Juventus'a mı transfer olacak?

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Kulübü ile anlaşamayan milli oyuncunun yeni adresi merak konusu. İtalyan basınına göre, yıldız oyuncu Juventus'a transfer olacak

Transfer haberleri | Hakan Çalhanoğlu Juventus'a mı transfer olacak?

Hakan Çalhanoğlu sezon sonu Milan'a veda edecek. Milano ekibi, milli oyuncuyla masaya oturdu ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. Kulübün yeni sözleşme için 4 milyon euroluk teklifine karşı Hakan 5 milyon euroluk ısrarcı olmuştu.

Tuttosport'un haberine göre, kulüp menajeri Maldini bu rakama sıcak bakmıyor... Haberde, Milan'ın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi durumunda fiyatın yükseltilebileceği bildirildi. Bir süredir İngiliz takımlarının da takip ettiği Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon Juventus'ta forma giyeceği öne sürülüyor.

İtalyan spor basını, Juventus'un başarılı savunmacısı Merih Demiral'ın bu transferde etkili olacağını yazıyor.

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