Hakan Çalhanoğlu sezon sonu Milan'a veda edecek. Milano ekibi, milli oyuncuyla masaya oturdu ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. Kulübün yeni sözleşme için 4 milyon euroluk teklifine karşı Hakan 5 milyon euroluk ısrarcı olmuştu.

Tuttosport'un haberine göre, kulüp menajeri Maldini bu rakama sıcak bakmıyor... Haberde, Milan'ın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi durumunda fiyatın yükseltilebileceği bildirildi. Bir süredir İngiliz takımlarının da takip ettiği Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon Juventus'ta forma giyeceği öne sürülüyor.

İtalyan spor basını, Juventus'un başarılı savunmacısı Merih Demiral'ın bu transferde etkili olacağını yazıyor.