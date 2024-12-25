Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerine ait takvimi yayınlandı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli olmuş oldu. Peki, "Transfer sezonu ne zaman açılıyor? 2025 Ocak Ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?" İşte ikinci transfer tescil dönemine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...