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        Transfer sezonu ne zaman açılıyor? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Süper Lig'de ilk yarı 17'nci hafta müsabakaları ile sona eriyor. Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım sürerken, ara transfer sezonun açılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri transfer döneminin başlamasıyla, eksik bölgelerini yeni transferlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte 2025 Ocak 2. transfer döneminin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:43
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        1

        Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerine ait takvimi yayınlandı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli olmuş oldu. Peki, "Transfer sezonu ne zaman açılıyor? 2025 Ocak Ara transfer dönemi hangi tarihte başlayacak?" İşte ikinci transfer tescil dönemine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

        Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat tarihinde sona erecek.

        3

        SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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