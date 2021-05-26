2021-2022 yaz transfer sezonu için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği yaz transfer sezonu için gözler TFF'ye çevrilmiş durumda...

2021 2022 transfer sezonu ne zaman başlıyor?

TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.

Süper lig yeni sezon ne zaman?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek.