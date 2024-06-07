Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig yaz dönemi transfer sezonu ne zaman açılıyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.