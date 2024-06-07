Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig yaz dönemi transfer sezonu ne zaman açılıyor?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından gözler yaz dönemi transfer dönemine çevrildi. Yurt genelinde futbolseverler söz konusu duruma ilişkin "2024-2025 Transfer sezonu ne zaman açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan takımlar için transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi hakkında detaylar...
Süper Lig'de yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Mourinho ile anlaşmasının ardından gözler "Transfer sezonu ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.
2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak 1 Haziran 2025'te sona erecek.