Transfer sezonu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023-2024 Süper Lig'de transfer dönemi tarihleri

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Yaz transfer döneminin son günleri artık başlamış durumda. Kulüpler, takımlarına artık son takviyeleri yapıyor. Futbolseverler ise, transfer döneminin hangi tarihte biteceğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte, hem yaz transfer döneminin bitiş tarihi hem de kış transfer sezonu hakkında detaylar...