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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023-2024 Süper Lig'de yaz transfer dönemi son gün tarihi... - Futbol Haberleri

        Transfer sezonu ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023-2024 Süper Lig'de transfer dönemi tarihleri

        Süper Lig'de yeni sezonun başlaması ile birlikte hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de yaz transfer döneminin bitiş tarihi oldu. Söz konusu dönem itibariyle transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren takımlar, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Peki, Süper Lig'de yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:57
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        Yaz transfer döneminin son günleri artık başlamış durumda. Kulüpler, takımlarına artık son takviyeleri yapıyor. Futbolseverler ise, transfer döneminin hangi tarihte biteceğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte, hem yaz transfer döneminin bitiş tarihi hem de kış transfer sezonu hakkında detaylar...

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        2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini açıkladı.

        İşte, TFF tarafından yapılan 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri açıklaması!

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        YAZ TRANSFER SEZONU 26 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

        Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Türkiye Futbol Federasyonu

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        Süper Lig'de yapılan tüm transferleri HTSpor'da bulabileceksiniz.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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