Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

SİNAN GÜMÜŞ BOMBASI
Fenerbahçe’nin başına Cocu’nun geçmesinin ardından Galatasaray’da Sinan Gümüş paniği başladı. Cim-Bom’la sözleşme yenilemeyen ve gelecek sezon mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu Philip Cocu’nun geçen PSV Eindhoven’da görev yaparken istediği ortaya çıktı.
Hollanda temsilcisinin o dönem 5 milyon euroluk bonservisi yüksek bulduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bildirildi. Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra genç futbolculara yönelen Cocu’nun bu nedenle Sinan’ın Galatasaray’daki durumunu yakından takip ettiği de öğrenildi.
Galatasaray’da Fatih Terim’in teknik patron olmasının ardından şampiyonluk yolunda çok kritik Konyaspor ve Akhisarspor maçlarında galibiyeti getiren golleri atan Sinan’ın geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
Sarı-kırmızılılardan 650 bin euro alan tecrübeli futbolcunun yeni sözleşme ve ücretine zam istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise Sinan’la masaya oturmak için dış transferin sona ermesini bekledikleri öğrenildi. (Fanatik)
YENİ DİNAMO BAKAYOKO
Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı. Comolli, önümüzdeki günlerde Londra'ya gidip transferi bitirmeye çalışacak. (Star)
MEKSİKALI STOPER: DİEGO REYES
Sarı-lacivertliler, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki futbolcu için resmi teklifi yaptı. İngiltere'den West Ham ve Newcastle'ın da peşinde olduğu Meksikalı için Fenerbahçe şartları zorlayacak.
JANSSEN AN MESELESİ
Tottenham'da kayıplarda olan Hollandalı oyuncu için İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'ye dönmesi an meselesi.
ENES ÜNAL HEYECAN YARATTI
Fenerbahçe’de Comolli, Cocu’nun talebi sonrası Enes Ünal için harekete geçmişti. 21 yaşındaki oyuncunun kiralanma ihtimali, taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yeni sezona gençleşmiş bir kadroyla girmeye hazırlanan Sarı- Lacivertliler için Enes’in en uygun forvet adaylarından biri olduğu dile getirildi.
İspanyol medyasında çıkan haberlerde ise Villarreal’in, ‘düzenli oynama’ şartıyla milli yıldızı kiralamayı düşündüğü belirtildi. Enes, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyordu. Ancak Ali Koç’la birlikte gençlere verilen önem, milli oyuncunun fikrini değiştirebilir. (Fanatik)
HAREKAT BAŞLADI
Fenerbahçe uzun süredir büyük bir titizlikle sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık sona yaklaştı... Kariyerinin büyük bölümünde İngiltere'de görev yapması nedeniyle Premier Lig'deki yıldızlara göz diken sportif direktör Damien Comolli adeta Kadıköy'de kamp kurdu.
Comolli hedefteki iki isim Yannick Bolasie ve Alexandar Mitrovic'i bir an önce bitirmek için müthiş bir telefon trafiği yaşıyor.
Samandıra'daki idmanlar dışında kulüp binasından ayrılmayan Comolli hem Bolasie ve Mitrovic'in menajerleri hem de kulüpleriyle sürekli temas halinde...
Alınan bilgilere göre Bolasie'nin transferinde mutlu son çok yaklaştı. Tottenham ve Kongolu yıldızla büyük oranda anlaşılmış durumda.
Mitrovic konusunda da önemli gelişmeler var... İngiliz basını, Newcastle United'ın Fulham'dan gelen teklifi geri çevirdiğini, Sırp golcüyü Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak baktığını yazdı. Comolli'nin Mitrovic'in menajeriyle yaptığı görüşmelerde ikna yolunu aradığı da ifade ediliyor. (Takvim)
EL HADDAD İDDİASI
Fas basını, Wydad Casablanca'nın Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta İsmail El Haddad'ın gözlemciler tarafından takip edildiğini yazdı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu radarına alan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu ileri sürüldü.
Fas Milli Takımı'nda da forma giyen El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla 71 resmi maçta 15 gol-15 asistlik bir performans sergiledi.
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