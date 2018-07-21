Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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Hollanda temsilcisinin o dönem 5 milyon euroluk bonservisi yüksek bulduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bildirildi. Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra genç futbolculara yönelen Cocu’nun bu nedenle Sinan’ın Galatasaray’daki durumunu yakından takip ettiği de öğrenildi.