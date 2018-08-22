Transferde son dakika: Karius iki gün içinde imzalıyor!
22.08.2018 - 10:37 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta transferde son dakika! Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra kaleci arayışlarına geçen siyah-beyazlılara iyi haber İngiltere'den geldi! Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, transfer için tavsiyede bulunurken Karius transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi!
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Beşiktaş'ta Loris Karius heyecanı yaşanıyor. Fabri'nin Fulham'a satışının ardından kalede büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar, Liverpool formasını giyen Alman file bekçisinin imzasını bekliyor.
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Takvim'de yer alan habere göre transfer iki gün içinde resmi olarak açıklanacak.
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7-8 KULÜP TEKLİF YAPTI AMA...
Bu flaş transfer hamlesinin perde arkasında Jürgen Klopp olduğu ortaya çıktı.
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Liverpool'un Alisson Becker'i kadrosuna katmasının ardından formayı kaptıran Karius için 7-8 kulübün teklif yaptığı öğrenildi.
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Ancak Beşiktaş'ın son yıllarda oyuncuların gelişimi konusundaki başarısını dikkate alan Klopp'un Karius'un rotasını Türkiye'ye çevirdiği belirlendi.
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KLOPP, BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ!
Alman Menajerin Liverpool yöneticilerine "Bizim için önemli olan para değil Karius'un sürekli oynaması ve gelişim göstermesi. En iyi seçenek Beşiktaş" dediği öğrenildi.
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KADRODAN ÇIKARILDI
Karius dün hakkında çıkan transfer iddialarının ardından Liverpool'un Crystal Palace ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
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KARIUS'UN BEŞİKTAŞ'I SEÇME NEDENİ
Beşiktaş'ın, 2 yıllığına kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşma sağladığı kaleci Loris Karius da, 2018 Şampiyonlar Ligi finali sonrası inişe geçen kariyeri için siyah beyazlı kulübü çıkış noktası olarak görüyor.
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25 yaşındaki Karius, 26 Mayıs'ta Real Madrid'e 3-1 yenildikleri Devler Ligi finalinde yediği iki hatalı gol sonrası ağır eleştirilere uğramış ve kalesini Roma'dan transfer edilen Alisson'a kaptırmıştı.
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Başka kulüplerden de teklif alan Karius'un, titiz bir inceleme sonucunda Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi.
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Bu kararda, teknik direktör Şenol Güneş'in Mario Gomez, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel gibi kariyeri inişe geçen futbolcuları yeniden parlatmasının büyük rol oynadığı belirtildi.
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