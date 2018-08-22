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KLOPP, BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ!

Alman Menajerin Liverpool yöneticilerine "Bizim için önemli olan para değil Karius'un sürekli oynaması ve gelişim göstermesi. En iyi seçenek Beşiktaş" dediği öğrenildi.