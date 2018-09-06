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Transferdeki ezeli rekabet Galatasaray'a pahalıya patladı

Emre Akbaba'yı elinden kaptığı Fenerbahçe'yi Yuto Nagatomo ve Badou Ndiaye pazarlıklarında da saf dışı bırakan Galatasaray'ın bu 3 oyuncu için kasasından fazladan çıkan rakam 2.5 milyon Euro'yu buldu

06 Eylül 2018 Perşembe, 10:43:32 | Güncelleme:

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle oyuncu alım satımında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ı geride kalan transfer döneminde 'ezeli rekabet' fazlaca etkiledi.

Sabah'ın haberine göre; Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in son olarak yaptığı "Nagatomo'da 4.5 milyon Euro rakibimizin teklifi olduğunu söylediler" açıklamasının perde arkasında yatanlar aralandı. Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray ayrıca Nagatomo ve Badou Ndiaye transferlerinde sarı-lacivertli ezeli rakibini saf dışı bıraktı. Emre gibi Nagatomo ve Ndiaye de tercihlerini Aslan'dan yana kullandı. Ancak Fenerbahçe devreye girdiği için Galatasaray'ın kasasından bu üç oyuncunun kulüplerine ekstra 2.5 milyon Euro çıktı.

EMRE'YE 1 MİLYON, NAGATOMO'YA 500 BİN EURO

Emre Akbaba için son teklifini 3 milyon Euro olarak yapan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'un Fenerbahçe ile anlaşmaya hazırlanması üzerine 4 milyon Euro'ya çıktı.

Nagatomo için belirlenen 2 milyon Euro'yu 2.5 milyon Euro bonservis şeklinde revize eden sarı-kırmızılı kulüp, Ndiaye'yi bedavaya kiralamayı planlıyordu. Ancak Comolli'nin Stoke ile görüştüğü ortaya çıktı ve Galatasaray, Ndiaye'yi 750 bin Euro kiralama bedeli+250 bin Euro başarı bonusu ile kadrosuna kattı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Emre Akbaba için Alanyaspor'un istediği rakam 7 milyon Euro idi. Biz 2.5 milyon Euro teklif ettik. Hasan Başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon Euro'ya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Bu arada değerli rakibimiz (Fenerbahçe'yi kast ediyor), Nagatomo'da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon Euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Taraftar çok istedi Emre'yi. Taraftarın da isteği ile Emre'yi 4 milyon Euro bonservis karşılığında aldık.

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Yorumlar 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Piyasada başka futbolcu yokmuş gibi GS'nin takip ettiği futbolculara teklif gönderip GS'yi ekonomik olarak zora sokan FB'yi şiddetle kınıyorum. Aynı şeyi GS de FB ye yapsa hoş bir durum mu olacak..!
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