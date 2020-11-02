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HaberlerDünyadanTravis Scott'tan veda - Magazin haberleri
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Travis Scott'tan veda

Ünlü rapçi Travis Scott, Instagram hesabını kapatma kararı aldı

Travis Scott'tan veda - Magazin haberleri

Kylie Jenner ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen Travis Scott, Instagram'a veda etti.

Jenner ile beraberliğinden Stormi adında çocukları dünyaya gelen Scott, hesabından son olarak Cadılar Bayramı için Batman kostümlü bir pozunu paylaşmıştı.

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