Travis Scott'tan veda

Kylie Jenner ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen Travis Scott, Instagram'a veda etti.
Jenner ile beraberliğinden Stormi adında çocukları dünyaya gelen Scott, hesabından son olarak Cadılar Bayramı için Batman kostümlü bir pozunu paylaşmıştı.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR