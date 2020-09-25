Travmalar böbrek damarının tıkanmasına yol açabiliyor

AA

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, karın ağrısı ve kusma şikayeti ile Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji bölümüne başvuran, 15 Temmuz gazisi Mevlüt Bostan (38) böbrek krizi geçirdiği anlaşıldı. Aniden böbrek damarı tıkandığı anlaşılan Gazi, bir saatlik kısa bir operasyon ile sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, hastanın kendilerine karın ağrısı, bel ağrısı, mide bulantısı ve kusma ile başvurduğunu ve şiddetli bir bel ağrısı çektiği için ilk anda kaslardan kaynaklı bel fıtığı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Boztosun, bel ağrısına kusma eşlik edince bunun bel fıtığı olmadığını söylediklerini anımsatarak, “Yapılan tetkikler sonucu böbrek damarında ani bir tıkanma gördük. Hastanın tıkanan böbrek damarlarına anjiyografi yöntemiyle 2 stent yerleştirdik. Sağlığına kavuşan hastamızı taburcu ettik.” ifadelerini kullandı.

Kişinin böbrek damarları tıkalı olursa o böbreğin kaybedilebileceğine dikkat çeken Boztosun, “Böbrek damarlarında oluşan tıkanıklıklar bazen tramvaya bağlı olarak ya da trafik kazası gibi durumlar sonucu oluşabiliyor.” yorumunda bulundu.

Boztosun, kişinin ani darbeler almasının damarlarda yırtılmalara bile yol açabildiğine dikkati çekerek, “Bir böbrekte problem olduğunda sonrasında diğer böbrekte de rahatsızlık oluşursa hasta diyalize bağlı yaşamak zorunda kalabilir. Bu tür şikayetler olduğunda sağlıklı organlarımızı kaybetmemek için hemen hekime başvurulmasını öneriyoruz.’’ açıklamasını yaptı.

Hasta Mevlüt Bostan ise kendisinin sağlıklı beslenen, bol su içen, spor yapan alkol ve sigara kullanmayan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Sağlığıma çok dikkat ettiğimden böyle bir ağrının nedenini ilk başta anlayamadım. Bir gece ansızın bel ve karın ağrısı ile uyandım. Hayatım boyunca böyle bir sancı çektiğimi hatırlamıyorum. Önce aklımıza bel fıtığı geldi. Ağrılar artmaya devam ederken kusmaya başladım. İki çocuğum ve eşim korkmasınlar diye onlara ilk başta söyleyemedim. Bugüne kadar böyle bir rahatsızlık yaşamadım. Benim bu yaşadığım damar rahatsızlığın stres kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatım boyunca spordan asla vazgeçmedim. Kendime çok iyi bakarım. O hafta yoğun stres altındaydım. Hastaneye geldiğimde hızlıca gerekli tetkikleri yaptılar. Böbrek damarlarımda tıkanıklık fark edildi. Ameliyat olmadan küçük bir operasyonla böbreğime stent taktıklarını söylediler. Yaklaşık 1 saat sonra her şey yoluna girmişti. Şimdi çok iyiyim.”