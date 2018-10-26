Trelleborg - Elfsborg karşılaşma önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Trelleborg, 26 Ekim 2018 Cuma günü Elfsborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Trelleborg 14 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Elfsborg 28 puanda ve 11. sırada. Trelleborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Elfsborg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 163 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Trelleborg kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Elfsborg sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Trelleborg son hafta oynanan Elfsborg maçında 3-0 yenildi.

Elfsborg ise Trelleborg karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Trelleborg, 10 gol attı ve 30 gol yedi.

Elfsborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Elfsborg, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ