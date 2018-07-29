Trelleborg - Hammarby rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Trelleborg ile Hammarby, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Trelleborg 12 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Hammarby 30 puanda ve 2. sırada. Trelleborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hammarby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 593 kodlu maçı oynayanlar; Trelleborg galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.50, Hammarby galibiyet oranı 1.45. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Trelleborg önceki hafta Hammarby mücadelesinde 2-1 kazandı.

Hammarby, Trelleborg karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Trelleborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Trelleborg, kendi sahasında 6 gol attı, 14 gol yedi.

Hammarby, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hammarby 9 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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