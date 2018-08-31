Trelleborg - Norrköping maçı heyecanı

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Trelleborg, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Norrköping takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 12 puanlı Trelleborg 16. sırada bulunuyor, Norrköping 38 puana sahip ve 3. sırada. Trelleborg son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Norrköping, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 220 kodlu maçı oynayanlar; Trelleborg galibiyet oranı 6.00, beraberlik oranı 4.30, Norrköping galibiyet oranı 1.25. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Trelleborg önceki hafta Elfsborg mücadelesinde 3-0 yenildi.

Norrköping ise Göteborg karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Trelleborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Trelleborg, kendi sahasında 8 gol attı, 23 gol yedi.

Norrköping ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Norrköping, 13 gol atarken 10 gol yedi.

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