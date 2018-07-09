Son anda o trene binmekten vazgeçti

Uzunköprü-Halkalı arasında yaşanan tren faciasında dayısı Ergün Kerpiç’i ve komşusu Ayşe Başaran’ı kaybeden genç İslam Darı (18), ekonomik sebepler nedeniyle son anda trene binmekten vazgeçtiğini söyledi. Darı, kendisinin parası olmadığı için kuzeni Görkem Kerpiç’in de hastalandığı için babası ile trene binmediğini belirtti.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesi ile Halkalı arasında 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan tren Balabanlı-Çorlu arasında aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile raydan çıkıp devrildi. 6 vagonun devrildiği feci kazada 24 kişi öldü ve 318 kişi de yaralandı.
“BİLET PARASINI TOPARLAYAMADIĞI İÇİN TRENE BİNMEDİ"
İHA'nın haberine göre, Uzunköprü’nün Mescit Mahallesi’nde yaşayan ancak Çerkezköy’de fabrikadaki işine gitmek için trende bulunan ve yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden Ergün Kerpiç'in (40) yeğeni İslam Darı, dayısı ile birlikte aynı trenle İstanbul’a gitmek istediğini fakat parasının yetersiz olduğu için vazgeçip trene binmediğini söyledi.
“KUZENİM HASTALANMASAYDI DAYIM İLE GİDECEKTİ”
Uzunköprü Mescit Mahallesi’nde yaşayan lise öğrencisi olan İslam Darı (18), “Mahallemizde komşumuz olan Ayşe Başaran da dayımla aynı trendeydi o da vefat etti. Dayım Ergün Kerpiç, Cuma günü arkadaşının cenazesine gelmişti. Arkadaşını defnetti. Cuma günü birlikteydik, Cumartesi birlikteydik. Pazar günü 'trenle döneceğim' dedi. Otobüsle dönmeyeceğim dedi. Dedik ona otobüsle git falan hatta oğlu Görkem Kerpiç de gidecekti onunla hastalandı. Oğlunu vazgeçirdiler gitmedi. Benim de onunla gitme niyetim vardı. Çerkezköy’den İstanbul’a devam edecektim ben. Ben de vazgeçtim. Gitmedik. Maddi sıkıntılardan dolayı hem de param yetmedi onun için gidemedim. O tek gitti” dedi.
“KENDİMİ HEM ŞANSLI HEM DE HÜZÜNLÜ HİSSEDİYORUM”
Trende olmadığı için farklı duygular hissettiğini söyleyen İslam Darı, “Ben binmedim, kendimi biraz şanslı biraz da hüzünlü hissediyorum. Ne bileyim, içimden bir ses ‘keşke gitseydin diyor, yalnız bırakmasaydın dayını’ diyor. Keşke onu salmasaydık biz. Ne diyelim, Allah böyle yazmış. Param olsaydı İstanbul’a gidecektim. Maddi açıdan gitmedim. Oğlu da gidecekti. Oğlu da hastalandığı için gidemedi. Onlarda artık Pazartesi yanına gideriz babamızın dediler. Dayım da iş başı yapacağı için bugün mecburiyetten Çerkezköy’e çıktı yola, varamadı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, feci tren kazasında hayatını kaybeden ve aynı mahallede yaşayan Ergün Kerpiç ve Ayşe Başaran’ın cenazeleri bugün ikindi namazını müteakip Mescit Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Uzunköprü Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.
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