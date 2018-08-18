Trencin - Dunajska Streda maçı istatistikleri

Trencin ve Dunajska Streda, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Trencin 6 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Dunajska Streda 10 puanda ve 2. sırada. Trencin son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dunajska Streda son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 613 kodlu maçı oynayanlar; Trencin galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Dunajska Streda galibiyet oranı 2.90.

Trencin önceki hafta Spartak Trnava mücadelesinde 0-2 kazandı.

Dunajska Streda ise Ruzomberok maçında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Trencin, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Dunajska Streda, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dunajska Streda 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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