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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. lig'de 16 ve 17. haftanın programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. lig'de 16 ve 17. haftanın programı açıklandı

        Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile sonrasında oynanacak 17. hafta karşılaşmalarının programı yeniden planlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:14
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        1. Lig'de 16. ve 17. hafta programı
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        Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile sonrasında oynanacak 17. hafta karşılaşmalarının programı yeniden planlandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 16 ve 17. hafta programı şu şekilde:

        16. HAFTA

        19 Aralık Salı:

        14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Stat henüz belli değil)

        17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

        20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

        20 Aralık Çarşamba:

        14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

        14.00 Erzurumspor-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

        17.00 Adanaspor-Altay (Stat belli değil)

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        20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

        21 Aralık Perşembe:

        14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

        17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

        17. HAFTA

        23 Aralık Cumartesi:

        13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

        19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya)

        24 Aralık Pazar:

        13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

        13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

        25 Aralık Pazartesi:

        14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

        17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

        20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)

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