Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
3 OCAK CUMA
20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu
4 OCAK CUMARTESİ
13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk
13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan
16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
5 OCAK PAZAR
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
6 OCAK PAZARTESİ
20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu