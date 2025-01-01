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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:09
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

        3 OCAK CUMA

        20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu

        4 OCAK CUMARTESİ

        13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk

        13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan

        16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

        19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

        5 OCAK PAZAR

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

        13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

        16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

        19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

        6 OCAK PAZARTESİ

        20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

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