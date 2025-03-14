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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 32-35. hafta programı belli oldu - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de 32-35. hafta programı belli oldu

        Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:05
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        1. Lig'de 4 haftanın programı belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:

        32. HAFTA

        4 Nisan Cuma:

        17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

        5 Nisan Cumartesi:

        13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

        16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

        19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

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        6 Nisan Pazar:

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

        19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

        33. HAFTA

        8 Nisan Salı:

        14.00 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)

        17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)

        20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

        9 Nisan Çarşamba:

        14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Kazım Karabekir)

        17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

        20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

        20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Henüz belli değil)

        10 Nisan Perşembe:

        14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)

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        17.00 Gençlerbirliği Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

        20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

        34. HAFTA

        12 Nisan Cumartesi:

        16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

        13 Nisan Pazar:

        13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

        19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

        14 Nisan Pazartesi:

        14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

        17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

        20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

        20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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        35. HAFTA

        18 Nisan Cuma:

        20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

        19 Nisan Cumartesi:

        13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

        19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)

        19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

        20 Nisan Pazar:

        13.30 E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

        13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

        16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

        19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

        21 Nisan Pazartesi:

        20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

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