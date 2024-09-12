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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları yarın başlayacak - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları yarın başlayacak

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, yarın oynanacak bir müsabakayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:07
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        Trendyol 1. Lig'de 5. hafta başlıyor
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        Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, yarın oynanacak bir müsabakayla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

        13 Eylül Cuma:

        20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

        14 Eylül Cumartesi:

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

        19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

        19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        15 Eylül Pazar:

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)

        16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

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        19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

        19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

        16 Eylül Pazartesi:

        20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

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