Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları yarın başlayacak
Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, yarın oynanacak bir müsabakayla başlayacak.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, yarın oynanacak bir müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
13 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)