Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK: Turgut Doman
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe
23 Kasım Pazar:
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: Gürcan Hasova
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: Alper Akarsu
24 Kasım Pazartesi:
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer: Burak Pakkan