        Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Giriş: 20.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:36
        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

        Yarın:

        20.00 Manisa FK-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        22 Kasım Cumartesi:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar

        13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK: Turgut Doman

        16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail

        19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: Adnan Deniz Kayatepe

        23 Kasım Pazar:

        13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: Gürcan Hasova

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

        16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Turtay

        19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: Alper Akarsu

        24 Kasım Pazartesi:

        20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer: Burak Pakkan

