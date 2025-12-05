5 Aralık Cuma bugün alışveriş sitesi Trendyol'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar, 'Trendyol çöktü mü?' araştırması yaparken, platformun mobil uygulamasına da giriş yapılamadığı bildirildi. Siteye girenler, '500 Internal Server Error' hatası alırken, mobil uygulamada ise 'Bir hata oluştu' uyarısı beliriyor. Peki, Trendyol çöktü mü, ne oldu, açıklama geldi mi? İşte son durum

5 ARALIK CUMA 2025 TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ? Alışveriş ve yemek sitesi olan Trendyol'a giriş yapılamıyor. Web sitesi ve mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 'Internal servis' hatası ile karşılaşıyor. REKLAM

TRENDYOL'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR? Trendyol ve birçok siteye daha Cloudflare hatası nedeniyle erişim sağlanamıyor. Konu hakkında Trendyol veya Cloudflare'den herhangi bir açıklama gelmedi.

CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ? Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.