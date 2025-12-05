Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Trendyol çöktü mü, neden girilmiyor? 5 Aralık 2025 Trendyol cloudfare hatası mı veriyor, düzeldi mi

        Trendyol çöktü mü, neden girilmiyor? Aralık 2025 Cuma Trendyol cloudfare hatası mı veriyor?

        5 Aralık Cuma bugün Trendyol'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar siteye veya mobil uygulamaya girdiği zaman '500 Internal Server Error' hatası ile karşılaşıyor. Peki, Trendyol'a ne oldu, neden çöktü, bir açıklama yapıldı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol çöktü mü, neden girilmiyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5 Aralık Cuma bugün alışveriş sitesi Trendyol'a giriş yapılamıyor. Kullanıcılar, 'Trendyol çöktü mü?' araştırması yaparken, platformun mobil uygulamasına da giriş yapılamadığı bildirildi. Siteye girenler, '500 Internal Server Error' hatası alırken, mobil uygulamada ise 'Bir hata oluştu' uyarısı beliriyor. Peki, Trendyol çöktü mü, ne oldu, açıklama geldi mi? İşte son durum

        5 ARALIK CUMA 2025 TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

        Alışveriş ve yemek sitesi olan Trendyol'a giriş yapılamıyor. Web sitesi ve mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 'Internal servis' hatası ile karşılaşıyor.

        REKLAM

        TRENDYOL'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

        Trendyol ve birçok siteye daha Cloudflare hatası nedeniyle erişim sağlanamıyor. Konu hakkında Trendyol veya Cloudflare'den herhangi bir açıklama gelmedi.

        CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

        Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.

        Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik