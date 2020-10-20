Türkiye'nin e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol sosyal medyada kart bilgileri çalındı iddiasıyla gündeme geldi. Trendyol'dan alışveriş vatandaşlar tedirgin olurken Trendyol'dan kart bilgileri çalındı iddiasına yanıt geldi.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla gelen sorulara cevap veren Trendyol, herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını duyurarak iddiaları yalanladı.

Şirket bu iddiada bulunan her kullanıcıya; "Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz." yanıtı verdi.