Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı açıkladı
Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa kupalarındaki play-off turları nedeniyle federasyon tarafından ertelenen karşılaşmaların programı şöyle:
26 Eylül Salı:
20.30 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Eylül Çarşamba:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
28 Eylül Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)