Trendyol Türkiye’nin Lovemark'ı seçildi

Önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kalpleri kazanma konusunda da zirvede yer aldı. Ipsos Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’na göre Trendyol, E-Ticaret kategorisinde ülkemizin “Lovemark”ı olarak seçildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki tüketicilere sorulan sorularla şekillenen Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması’nda değerlendirmeler, “akla gelen ilk marka olma”, “duygusal yakınlık”, “beklenti ve ihtiyaçları karşılama açısından marka performansı”, “vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma” kriterleri üzerinden yapılıyor. Trendyol, e-ticarette tüketiciye sunduğu yüksek standarttaki müşteri deneyimi ile, 2024 yılı için tüm bu kriterlerde en sevilen marka olarak işaret edildi.