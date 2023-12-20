Trendyol Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri oldu E-ticaret platformlarından Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'nin resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partner"i oldu. İşbirliğinin, Türkiye'yle birlikte Avrupa ülkelerini de kapsayacağı kaydedildi.Yapılan açıklamaya göre, "E-Ticaret Hizmetleri Partnerliği"ne ek olarak, Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile, Olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ilk Türk partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olan işbirliğimiz sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanındaki yerli üreticilerimizin tasarlayıp ürettikleri ürünleri dünya sahnesine taşıyacağız" dedi

E-ticaret platformu Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partner”i oldu. İşbirliğinin, Türkiye’yle birlikte, Avrupa ülkelerini de kapsayacağı öürenildi.

“E-Ticaret Hizmetleri Partnerliği”ne ek olarak Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı.

Bu özel koleksiyon, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa açık olacak.

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"TÜRK ÜRÜNLERİN DÜNYADA DAHA ÇOK TANINMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Yerli ürün ve üreticileri tüm dünya ile buluşturma hedeflerinde Olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dünya genelinde sporun öneminin kitlelere yayılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan çok değerli bir kuruluş. Trendyol olarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partner’i olduk. Bir Türk markası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile ilk kez böyle önemli bir iş birliğine imza atıyor. Ayrıca, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile imzaladığımız diğer anlaşma ile de, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak özel Olimpiyat koleksiyonu; Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol üzerinden satışa sunulacak" dedi.

Spora olan desteklerini yerli ürün ve üreticileri yurtdışına taşıma hedefiyle birleştirdiklerini anlatan Çetin, "Ülkemizin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olmak bizim en büyük önceliklerimizden. Bu bağlamda, Anadolu’daki yerli üreticilerimizin ürünlerini Olimpiyat tutkunlarıyla buluşturmak bizim için gurur kaynağ" diye konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Televizyon ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Anne-Sophie Voumard ise, Trendyol ile yapılan işbirliğine ilişkin olarak, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi olarak, Trendyol'un Türkiye’deki tasarım ve üretim yeteneklerini kullanarak Olimpiyat Giyim Koleksiyonu’nu, Olimpiyat tutkunları başta olmak üzere geniş kitlelere ulaştıracak olmasından çok memnunuz. Bu anlaşmanın, sponsorlarımızdan Alibaba’nın iş ortağı olduğu bir kuruluş ile gerçekleşmesi dolayısıyla başarısının daha da katlanacak olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliği, stratejik yatırımcısı Alibaba'nın dünya çapında geçerli olan Olimpiyat partnerliği kapsamında gerçekleşti.