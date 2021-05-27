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Trendyol'un STK'lara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı aştı

Sepette İyilik hareketi ile 31 sivil toplum kuruluşunun ürünlerini platformda tek bir çatı altında toplayan Trendyol'un bu ürünlerin satışlarından yarattığı kaynak 1 milyon lirayı aştı.

Trendyol'un STK'lara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı aştı
AA

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla başlattığı Sepette İyilik Hareketi büyümeye devam ediyor. 31 STK'yı tek çatı altında toplayan Trendyol'un, 8 ayda bu kuruluşlara sağladığı kaynak 1 milyon lirayı geçti.

Trendyol müşterileri, STK'ların ürünlerini tercih ederek harekete katkıda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşmesine öncülük eden Trendyol, iletişim desteğiyle de Sepette İyilik Hareketi'nin daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı.

Sepette İyilik butiğinde STK'ların çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından fulara, telefon kılıflarından hediye sepetlerine, çikolatadan bilekliğe kadar yaklaşık 2 bin ürünü bulunuyor. Trendyol müşterileri, bu ürünlerden satın alarak harekete destek verebiliyor.

- "Farklı projelerimizle ülkemiz için pozitif etki yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, ülke için en büyük pozitif etkiyi sağlamaya verdikleri öneme işaret etti.

Platform üzerinden, milyonlarca müşteriyi ve yüz binlerce satıcıyı toplumsal sorunların çözümüne ortak edebildiklerini aktaran Mutlu, sosyal kalkınmanın en etkili güçlerinden olan STK'ların güçlendirilmesini de bu bağlamda çok önemsediklerini vurguladı.

Mutlu, 8 ay önce STK'lara ek kaynak oluşturmak için Sepette İyilik Hareketi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün büyüyen bu proje sayesinde farklı alanlarda topluma katkı sağlayan STK'lara el birliğiyle daha fazla destek olacağız. Trendyol olarak, bu proje kapsamında STK'ların dijitalleşme süreçlerine de destek oluyoruz. Müşterilerimizin katkılarıyla büyüyen bu iyilik hareketi ile toplumsal sorunlara çözüm arayan STK'lar için hep birlikte örnek bir dayanışma sergiliyoruz. Sepette İyilik Hareketi başta olmak üzere, toplumsal konulara yönelik hayata geçirdiğimiz farklı projelerimizle ülkemiz için daha fazla pozitif etki yaratmaya da devam edeceğiz."

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