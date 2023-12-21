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Trendyol ‘Yarının Köyleri’ ile beş yılda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Trendyol ‘Yarının Köyleri’ ile beş yılda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Trendyol ‘Yarının Köyleri’ ile beş yılda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan “Yarının Köyleri” projesinin ilk dijital merkezi Adana’da açıldı. Köy ile kent arasında fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen proje ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan “Yarının Köyleri” projesi kapsamında, ilk dijital merkez Adana Kürkçüler Köyü’nde açıldı. İlk fazında Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayan “Yarının Köyleri” projesi ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Pilot illerde, yeni e-ticaret girişimcisi oranının, proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor. Yarının Köyleri kapsamında proje ilk fazının sonuna kadar Diyarbakır Bağıvar ve İzmir Ulamış’ta da dijital merkezler açılacak. Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından projeye Hatay da dahil edilmişti. Dördüncü Yarının Köyü Dijital Merkezi için Hatay’da çalışmalar sürdürülüyor.

Kapsayıcı büyümenin hızlanması planlanıyor

Yarının Köyleri projesi ile teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Köylerde kurulacak dijital merkezlerde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılacağı kapsamlı çalışmalarla Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan tüketici ile buluşması için fırsat yaratılacak.

Projeyle ayrıca, yöresel tarım, tekstil ve zanaat ürünleri için e-ticaret olanakları ve becerileri geliştirerek, kırsal alanlarda dijital değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve kapsayıcı büyümenin hızlanması planlanıyor.

Çocuklar için kodlama ve robotik eğitimleri veriliyor

Yarının Köyleri ile köylerin e-ticaretle ve e-ihracat ile dünyaya açılması, akıllı tarım modellemeleri ve akıllı tarım uygulamaları ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün desteklenmesi, çocukların kodlama ve robotik atölyeleri ile dijital dünyaya hazırlanması sağlanıyor.

Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi’ne ait ve kısmen atıl durumda olan bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı. Merkezin iki eğitim salonu, son teknoloji donanımın yer aldığı teknoloji atölyesi, açık ve kapalı alandan oluşan ortak çalışma noktaları, çocuk oyun alanları ve dijital tarım demonstrasyon alanı bulunuyor. Ayrıca merkezde donanımlı bilgisayarlar, 3D yazıcı, fotoğraf çekim alanı da mevcut.

Adana Kürkçüler’de yetiştirilen narenciye, pamuk, biber ve geleneksel dokuma ürünleri, merkezde inovatif ürünlere dönüştürülecek. Narenciye ile ev temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri üretilirken; narenciye kabuklarından ise oda kokusu ve aromaterapi ürünleri üretilecek. Meşhur Karaisalı biberi, ezme, reçel, dip sos, baharat ve salça olarak yeni pazarlara yüksek katma değerle ulaşacak. Çukurova’nın pamuğu ve Aladağ dokumasından el emeği ürünler ülkenin dört bir yanıyla buluşturulacak. Böylece bölgenin yerel ürünlerinin, köydeki üreticiden doğrudan tüketiciyle buluşmasına fırsat yaratılacak.

Girişimci sayısı yüzde 60 artacak

Yarının Köyleri projesi kapsamında kurulan dijital merkezler faydalanıcılara eğitim, danışmanlık desteği sağlarken, aynı zamanda uygulamalı atölyeler ve sunacağı teknolojik olanaklar ile bölgenin buluşma noktası olacak. Proje kapsamında, ilk etapta her köy için gelişme potansiyeline sahip üç yerel ürüne odaklanılıyor. Pilot köylere kurulacak dijital merkezlerden tüm yakın köylerin faydalanması mümkün olacak. Teknoloji olanaklarıyla buluşacak olan Yarının Köyleri'nde, çevre köylerle birlikte üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması, dijital fırsat eşitliğinin sağlanması, yerel ekonominin ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Belirlenen pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.

Trendyol ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

Trendyol, Türkiye e-ticaret ekosisteminin ilk ve en kapsamlı Sürdürülebilir Etki Planı adını verdiği strateji ve yol haritası doğrultusunda ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. ‘Dünya’, ‘İnsan’ ve ‘Yönetişim’ ana başlıkları altında yer alan 9 alt başlıkta Trendyol’un bakış açısının ve hedeflerinin yer aldığı Trendyol Sürdürülebilirlik Raporu’nda, söz konusu başlıklara ilişkin hedeflere, mevcut duruma, gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler şeffaflıkla aktarılıyor. Şeffaflık ve güvenilirlik, üçüncü taraf bağımsız güvence doğrulama denetimleri ile de kayıt altına alınmış. Trendyol’un UNDP işbirliği ile hayata geçirdiği Yarının Köyleri projesi de bu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Etki Planı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: https://www.trendyol.com/sustainability

2030’a kadar sürdürülebilir ürünlerin payı yüzde 20’ye çıkacak

Küresel sorumluluklarına odaklanarak geleceğe daha sağlıklı bir dünya bırakma amacıyla doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmenin, karbon ayak izini azaltmanın ve adil bir iş ortamı sağlamanın hedeflendiği Trendyol Sürdürülebilirlik Raporu’nda, e-ticaret sektörünün günümüzde karşı karşıya olduğu öncelikli sorunları ve küresel sürdürülebilirlik gündemini daha geniş bir çerçevede analiz edildi.

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında hayatımızın her alanında kullanımda olan ambalajların yarattığı kirliliğin azaltılması konusunda çalışmalar gerçekleştiren Trendyol, 2025’e kadar perakende ambalaj malzemelerinin %100'ünü sertifikalı kaynaklardan sağlamayı, 2023 sonuna kadar plastik paketleri en az %70 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi ve 2025’e kadar tüm lojistik merkezler için sıfır atık sertifikasyonu almayı hedefliyor. Ayrıca Trendyol; 2030’a kadar ürünlerin %20'sini sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi ve 2025’e kadar bitmiş ürün tedarikçilerini, 2030’a kadar alt tedarikçilerin tamamını çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterler uyarınca denetlemek ve bunlara uyumunu sağlamayı amaçlıyor.

Trendyol Etki Planı’nda da bulunan 2040’a kadar kendi operasyonlarında, 2050’ye kadar değer zincirinin tamamında karbon nötr hale gelme hedefi de sürdürülebilirlik raporunda yer aldı.