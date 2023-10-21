Trendyol’dan Gazze’ye 10 milyon dolar insani yardım Trendyol, Gazze'ye 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Trendyol’dan yapılan açıklamada "Gazze’de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyuyor; bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz. Ablukanın devam ettiği Gazze’de sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Trendyol olarak 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldık. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yardımların doğrudan ulaşması için, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Açıklamada Trendyol platformunda Gazze’deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programların haftaya devreye alınacağı da ifade edildi.

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