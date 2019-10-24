Trensiz Haydarpaşa fotoğraf sergisi

Kadıköy'ün en önemli kültürel mirası olan Haydarpaşa Garı'nı fotoğraflayan Hatice Ezgi Özçelik'in 'İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa' adlı sergisinde garın tren seyahatlerine kapatılmasından bu yana geçen 3 yıllık süreç yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki sergide 20 fotoğraf yer alacak. 'İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa' adının bir vatandaşla olan diyaloğundan kaynaklandığını anlatan Hatice Ezgi Özçelik, "Haydarpaşa'yı çekerken biri yanıma yaklaşıp, ‘Niye çekiyorsun ki, içinden tren geçmeyen gar artık burası' dedi. Bu ifade beni çok etkiledi, serginin adı da buradan geliyor" dedi.