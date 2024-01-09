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        Haberler Spor Futbol İngiltere Trent Alexander-Arnold, birkaç hafta oynayamayacak - Futbol Haberleri

        Trent Alexander-Arnold, birkaç hafta oynayamayacak

        Liverpool'da sakatlanan Trent Alexander-Arnold, birkaç hafta oynayamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:25
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        İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

        Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un yardımcılarından Pep Lijnders, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Alexander-Arnold'ın diz yan bağlarında küçük bir yırtık olduğunu belirterek "Taraması yapıldı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. En önemli oyuncularımızdan biri olduğu için bu bizim için büyük bir problem. Biraz dinlenecek ve umarım eskisi gibi dönecek." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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