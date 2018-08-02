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Trevino'nun harikalar kütüphanesi büyülüyor

02.08.2018 - 09:04 | Güncelleme:

Kitap koleksiyonuyla yarattığı muhteşem fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan 24 yaşındaki James Trevino, takipçilerini büyüledi

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    24 yaşındaki James Trevino'nun oluşturduğu sanatsal kütüphanesi takipçileri tarafından çokça beğenildi. 

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    Kendisini 'bookstagrammer' olarak ilan eden Trevino, şatafatlı kitap koleksiyonu sayesinde Instagram'da 120 bin takipçi çekmeyi başardı. 

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    Bu muhteşem fotoğrafları yaratmak sandığınız kadar kolay değil. Trevino, oluşturulan her bir dekor için zamana ihtiyaç duyuyor. 

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    İlk önce arkadaşı Elizabeth ile birlikte beyin fırtınası yapıyor. Genel bir fikir ortaya çıktıktan sonra iki arkadaş, hayal ettiklerine en yakın fotoğrafı hayata geçirmeye çalışıyorlar. 

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    Trevino "Eğer hayal ettiğimiz, tek bir kareye sığmayacak kadar büyükse, iki veya daha fazla fotoğrafı birleştiriyoruz" diyor. 

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    Instagram hesabındaki fotoğraf konseptlerini oluştururken genelde, J. K. Rowling'in eseri olan Harry Potter ve Melez Prens ile Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı JRR Tolkien'in Silmarillion adlı kitabından ilham alıyorlar. 

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    Trevino'nun koleksiyonunda yaklaşık 1100 kitap bulunuyor. 

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    Çalışmalarına şimdilik sadece hobi olarak devam ettiğini belirten Trevino için olumlu tepkiler, heyecan verici. 

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    Gelin Trevino'nun kitaplarla yarattığı harikalar diyarını birlikte keşfedelim.

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