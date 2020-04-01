Trezeguet'nin tek düşüncesi Premier Lig

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan ve sezon başında 10 milyon Euro bonservisle İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet'den mesaj var.

Süper Lig'den çeşitli takımlarla adı anılan Mısırlı futbolcu, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunun altını çizerek Aston Villa'dan ayrılmayı düşünmediğini ifade etti. 28 maç sonunda topladığı 25 puanla düşme hattında yer alan Aston Villa ile ligde kalmaya odaklandıklarını belirten Trezeguet, "Şu an hayal ettiğim yerdeyim. Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladım. Ligler şu an ertelenmiş durumda ancak başladığında takımımla ligde kalmak için tüm gücümü ortaya koyacağım. Teklifler olabilir ama önceliğim burada kalmak" diye konuştu.

Bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı toplam 31 müsabakada 4 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, 3 de asiste imza attı.

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 71 maçta 25 gol 18 asistlik performans sergilemişti.