Tribünlerden Samatta’ya tepki

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli tribünde Mbwana Samatta’ya tepki gösterdi. Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.