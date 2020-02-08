Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi vefat eden tribün lideri Sefa Kalya'yı andı
Okul Açık Tribünü'nde ellerindeki sarı-lacivert kartonları havaya kaldıran taraftarlar, Sefa Kalya'nın da büyük bir fotoğrafını açtı. Fotoğrafın yanında da "Bizim Fenerbahçeliliğimizi, Yüreğimizden Söküp Atamazlar" yazılı dev bir pankart açıldı.
Öte yandan karşılaşma öncesi Van'daki çığ felaketinde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Başımız Sağ Olsun Türkiye." yazılı pankartla çıktı.
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