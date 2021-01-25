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TROD, kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli gruplar içinde olmasını talep etti

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD),kanser hastalarının Kovid-19 aşılama takviminde öncelikli gruplar içinde yer almasını talep etti.

TROD, kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli gruplar içinde olmasını talep etti
AA

Dernek Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, Kovid-19 pandemisine karşı 14 Ocak itibarıyla aşılamanın başlamasından memnuniyet duyulduğunu ve aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşamalara ve aşılanacak gruplara göre düzenli ilerleyeceğine inanıldığını ifade etti.

Kanser hastalarının Kovid-19 bulaşması ve buna bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunduğuna işaret eden Anacak, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, seyahat kısıtlamasının yürürlükte olduğu dönemlerde dahi kanser hastaları tanı, tedavi ve takip için defalarca sağlık kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Bir kanser hastası laboratuvar incelemelerinden görüntüleme tetkiklerine, girişimsel tanı işlemlerinden cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dek çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Bütün bunlar pandemi sırasında evde kalan diğer insanlara göre Kovid-19 bulaşma riskini artırmaktadır. ABD, İspanya ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda kanser hastalarında Kovid-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir."

Anacak, İngiltere, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan ve Kovid pozitif olan 20 binden fazla kanser hastasının değerlendirildiği araştırmalarda, hastalarda Kovid-19 nedeniyle ölüm riskinin yüzde 25-30 olarak bildirildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı aşılama takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme olmadığına değinen Anacak, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Temel olarak yaş aralığına bağlı olarak yapılan sıralamada risk taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Kanser hastalarının içerisinde bulunduğu 'Kronik hastalığı olan kişiler grubu' üçüncü aşamada aşılanacaklar arasında bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir kanser hastasının aşılama için üçüncü aşamayı beklemesi gerekir, ancak elimizdeki verilere göre bu hastanın Kovid pozitif olması durumunda ölüm riski yaklaşık yüzde 10 civarındadır ve aşılama için ön sıralarda olmalıdır. Kanser hastaları hem Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığı aşılama takviminin gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir. Bu konuda derneğimiz Sağlık Bakanlığı ile de temasa geçmiş ve kanser hastalarının durumunu bildirerek öncelikli gruplar arasına alınması yönünde görüş bildirmiştir."

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