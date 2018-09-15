Tromsdalen - Mjöndalen düellosu

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tromsdalen, 16 Eylül 2018 Pazar günü Mjöndalen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Tromsdalen 33 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Mjöndalen 43 puanda ve 3. sırada. Tromsdalen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Mjöndalen son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 649. İddaa'da Tromsdalen kazanır 3.20, berabere biter 3.20, Mjöndalen kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Tromsdalen son hafta oynanan Kongsvinger maçında 0-1 kazandı.

Mjöndalen, Elverum karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Tromsdalen, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 16 gol yedi.

Mjöndalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mjöndalen, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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