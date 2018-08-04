Tromsdalen - Notodden maçı rakamları

Tromsdalen ve Notodden, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Tromsdalen 25 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Notodden 21 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Tromsdalen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Notodden, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 532. İddaa'da Tromsdalen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Notodden kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tromsdalen son haftadaki Notodden müsabasında 1-0 kazandı.

Notodden ise Tromsdalen maçında 1-0 yenildi.

Tromsdalen, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 10 gol yedi.

Notodden, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Notodden 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ