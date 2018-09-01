Tromsdalen - Sandnes karşılaşma önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tromsdalen, 02 Eylül 2018 Pazar günü Sandnes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Tromsdalen 32 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sandnes 27 puanda ve 9. sırada. Tromsdalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sandnes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 651 kodlu maçı oynayanlar; Tromsdalen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sandnes galibiyet oranı 0.00.

Tromsdalen son haftadaki Kongsvinger müsabasında 0-1 kazandı.

Sandnes ise Fredrikstad karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Tromsdalen, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 14 gol yedi.

Sandnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Sandnes, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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