Tromsö - Bodo Glimt maçı heyecanı

Norveç Eliteserien maçında Tromsö ile Bodo Glimt, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Tromsö 26 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Bodo Glimt 20 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Tromsö, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 392. İddaa'da Tromsö kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Bodo Glimt kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Tromsö önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 1-2 yenildi.

Bodo Glimt, Viking karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Tromsö, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 8 gol yedi.

Bodo Glimt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Bodo Glimt, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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