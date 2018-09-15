Tromsö - Stabaek karşılaşma önü

Tromsö ve Stabaek, 16 Eylül 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Tromsö 29 puanla 8. sırada, Stabaek 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tromsö, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 715 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tromsö kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Stabaek sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Tromsö son hafta oynanan Brann maçında 2-2 berabere kaldı.

Stabaek, Viking karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Tromsö, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 10 gol yedi.

Stabaek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Stabaek, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ